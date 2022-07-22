الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص إثر مشاجرة بالأعيرة النارية في الإسكندرية

مشاجرة بالأعيرة النارية
مشاجرة بالأعيرة النارية
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أُصيب شخص إثر مشاجرة بالأعيرة النارية وإشعال النيران في إحدى المنشآت السياحية، في قرية النخيل غرب الإسكندرية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بوجود مشاجرة وإحراق أحد المنشآت السياحية، وتم إبلاغ الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، كما تبلغ بوجود مصاب يُدعى "ع. ب." بخرطوش، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارِ ضبط المتهمين في الواقعة.

وقال أحد شهود العيان حول الواقعة، إن المشاجرة وقعت بين عمَّال الجمعية، وأحد مستأجري منشأة سياحية وخلافات بينهم تسببت في استخدام سلاح الخرطوش وإصابة أحد الأشخاص.

مشاجرة الأعيرة النارية اشعال النيران المنشآت السياحية اصابة شخص مديرية أمن الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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