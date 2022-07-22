الجمعة 22 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين قوات الردع ومليشيا ثوار طرابلس

قوات الردع ومليشيا
قوات الردع ومليشيا ثوار طرابلس
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أفادت وسائل إعلام ليبية بسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الردع ومليشيا ثوار طرابلس في العاصمة الليبية.

 

وذكرت مصادر أن أصوات اطلاق نار بالأسلحة الثقيلة تسمع وسط الأحياء السكنية في منطقة الفرناج وطريق الشوك وعين زارة، حسبما أفادت قناة "الجماهيرية العظمى".

 

وذكرت القناة أن اشتباكات اندلعت بجانب صالة أفراح ما منع خروج العائلات العالقة هناك، حيث وجه جهاز الإسعاف والطوارئ نداء استغاثة لإنقاذ العائلات العالقة بمواقع الاشتباكات.

 

بدوره، نقل موقع "ليبيا الوسط" عن شهود عيان قولهم إن دائرة الاشتباكات اتسعت، لتشمل المناطق المجاورة لسجن الجديدة وطريق الشوك ومركز طرابلس الطبي وجزيرة "عودة الحياة".

 

وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط جزيرة الفرناج، بين عناصر مسلحة من "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" وأخرى تابعة لكتيبة "ثوار طرابلس"، بسبب اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع الكتيبة التي يقودها أيوب أبو راس، حسبما ذكر موقع "ليبيا الوسط".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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