ارتفاع أسعار البيض وتراجع الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 22 /7/ 2022

يقدم الدستور تقرير عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 يضم اسعار الدواجن و اسعار البيض واسعار البط والسمان ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا الجدول أسعار: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي – لحم أمهات) في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 30 جنيها 31 جنيها لحم الفراخ الساسو كيلو 48 جنيها 49 جنيها لحم الفراخ البلدي كيلو 35 جنيها 36 جنيها لحم امهات الأبيض كيلو 26 جنيها 27 جنيها

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي).

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن طرح الوزارة كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، فى منافذها الثابتة والمتحركة، لتحقيق التوازن فى الأسعار والحد من ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة.

وكشف المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن الاتفاق بين الاتحاد ووزارتى الزراعة والتموين، على توريد احتياجات منافذ شركتى «النيل» و«الأهرام» للمجمعات الاستهلاكية من بيض المائدة بسعر ٦٢ جنيهًا للطبق، على أن يتم البيع للمستهلك بسعر ٦٥ جنيهًا.

وقال «العنانى»: «سيتم طرح الكميات الموردة لصالح وزارتى التموين والزراعة فى المنافذ التابعة لهما فى مختلف المحافظات فورًا، كما يجرى حاليًا بحث ترتيب توريد الدجاج المجمد بسعر التكلفة لصالح هذه المنافذ أيضًا، بما يمكن الدولة من تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لصالح المستهلك، دعمًا لخطتها فى توفير بروتين رخيص للمواطن».

أرجع الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ارتفاع أسعار بيض المائدة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة النقل، إلى جانب إجازة عيد الأضحى والمصايف، لافتًا إلى وصول سعر طبق البيض فى المزرعة إلى ٦٤جنيهًا، بزيادة ٧جنيهات عن الشهر الماضى، بينما يباع للمستهلك بـ٧٢ و٧٣ جنيهًا.

وأضاف «الزينى» لـ«الدستور»: «ستنخفض الأسعار قريبًا جدًا، وتعود إلى ما كانت عليه قبل ٣ أسابيع، خاصة مع انتهاء الإنفاق على الغذاء فى المصايف والإجازات، الذى يكون بصورة أكبر، مقارنة بباقى الأيام».

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أبيض كرتونة 64 جنيها 64.50 جنيها بيض أحمر كرتونة 66 جنيها 67.50 جنيها بيض بلدي كرتونة 60 جنيها 64 جنيها

أسعار السمان اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين (سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض) بري، هجين، وبياض وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 2.25 جنيه 2.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 2.75 جنيه 3 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوما 5.50 جنيه 6 جنيهات

أسعار البط اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

يضم الجدول الآتي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان)، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز