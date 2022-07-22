أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

يرصد موقع «الدستور» أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22 يوليو2022، حيث سجلت اللحوم الكندوز ما بين 180 و190 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 180 و200 جنيه للكيلو، فيما سجل اللحم الجملى 120 و150 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكبدة بين 180 و200 جنيه للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي ما بين 160 200 جنيه للكيلو، بينما سجل البيتلو سعر بين 170 و190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وعلى جانب آخر، تطرح وزارة الزراعة في منافذها على مستوى الجمهورية لحوم بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.

ويبدأ كيلو اللحوم المجمدة من 65 جنيهًا، بينما يصل سعر اللحوم البلدي إلى 110 جنيهات.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

ارتفعت أسعار اللحوم السوداني والبرازيلي في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وسجل سعر كيلو اللحم السوداني 115 جنيه بدلًًا من 95 جنيهًا، والبرازيلي بسعر 90 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.