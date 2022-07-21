الخميس 21 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بقتل صديقه بسبب خلاف على 10 آلاف جنيه

حبس
حبس
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أمرت نيابة شمال الجيزة، الخميس، بحبس صاحب سوبر ماركت المتهم بقتل صديقه المدرس، بسبب خلاف مالي بينهما بمنشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا بالعثور على جثة شخص مقتول وملقى بمنطقة زراعية، وبالفحص تبين العثور علي جثة مدرس به 15 طعنة بالبطن والرقبة، ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر وفحص علاقات المجني عليه.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه يعمل صاحب سوبر ماركت بسبب خلاف على 10 آلاف جنيه اقترضهم المتهم من المجني عليه، ورفض سدادها، وعند تكرار مطالبة المجني عليه له قرر التخلص منه، واستدرجه إلى مكان ناءٍ وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.

ومن خلال فريق بحث، أمر به اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم  تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحى مدير البحث الجنائي بالجيزة اعترف بارتكاب الجريمة بسبب 10 آلاف جنيه اقترضها من المجنى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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