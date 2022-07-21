الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمحفظ قرآن تحرش بطفلة فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة محفظ قرآن بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لقيامه بالتحرش بطفلة، وتعريض حياتها للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

وتعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجارى، حيث تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من أسرة الطفلة مقيمة بندر بلبيس، يتهمون فيه محفظا للقرأن الكريم، 28عامًا، بالتحرش بالطفلة، وتعريض حياتها للخطر. 

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءؤف، مدير المباحث الجنائية، صحة ما جاء بالبلاغ، وتم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى قدمته لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق محفظ قرآن السجن المشدد التحرش التحرش بطفلة

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