السجن المشدد 15 عامًا لـ 3 عمال بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، 3 عمال بالسجن المشدد15 عاما، فى اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال كل من "ي. م "، 36 سنة عامل، و"ط. م "، 19 سنة، عامل، و"م.ح "، 45 سنة، عامل، للمحاكمة أمام الجنايات وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بدائرة مركز القناطر الخيرية، أحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (نبات الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش".

وكانت قد وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بالقليوبية، بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري "فرد خرطوش"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.