المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة الاتجار فى الهيروين والحشيش ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، و بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقهوجي، لاتهامه بالاتجار بمخدري الهيروين والحشيش وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5895 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 910 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ف م"، 24 سنة - قهوجي - مقيم دائرة مركز بنها القليوبية، أحرز بقصد الاتجار والتعاطي جوهراً مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأيضا أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "نصل معدني".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط قهوجي لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش" بدائرة مركز شرطة بنها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدرى الهيروين والحشيش وسلاح أبيض "نصل معدني".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح الأبيض إلى أن إحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.