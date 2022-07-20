الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل هدد ربة منزل وابتزها بصورها

السجن
السجن
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، بالسجن لمدة 5 سنوات لعاطل لاتهامه بتهديد وابتزاز سيدة بنشر مقاطع فيديو وصور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية منها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7222 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 738 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "ماجد س ج"، عاطل، مقيم دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية هدد المجنى عليها "أميمة م م"، ربة منزل، 29 سنة، بإفشاء أمور خاصتها - صور ومقاطع مصوره لها – وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر بأن تحصل على صور ومقاطع مصورة لها – دون رضاها - وقام بتهديدها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، كما حصل بالتهديد على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق من المجنى عليها، بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة مساومة سالفة الذكر أنه في حالة رغبت في تدارك آثارها فعليها أن تؤدي له مبالغ مالية مقابل ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم تسبب عمدا في ازعاج الغير وهي المجني عليها، وذلك بإساءته استعمال أجهزة الاتصالات بإرتكابه الجرائم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات بنها ابتزاز سيدة محكمة جنايات محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

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