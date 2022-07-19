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حوادث

3 ساعات فى غرفة النوم.. صديقة شيماء جمال تكشف خفايا مقتل الإعلامية «المشاغبة»

شيماء جمال
شيماء جمال
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قبل انطلاق جلسة محاكمة المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي في جريمة مقتل شيماء جمال زوجة المتهم الأول، والمحدد لها غدا أمام محكمة جنايات الجيزة، أدلت خلود أمير، صديقة الإعلامية المقتولة بأقوالها في تحقيقات النيابة.

وقالت خلود، إن هناك خلافات زوجية متكررة كانت بين الضحية وزوجها بسبب رغبتها في إشهار الزواج والإنجاب منه، ورفضه الدائم لذلك وتطورت في أحيان عدة إلى تعديها عليه بالسب وبألفاظ نابية، وأنه لم يكن يوجد مع المجني عليها إلا لفترة لا تجاوز الساعات الثلاث يمضيها معها في غرفة النوم، ثم يعود لبيته الأول.

وقالت جنى تامر كمال، ابنة المجني عليها شيماء جمال، إنها سمعت من فترة تهديد أمها للمتهم الأول للإعلان عن زواجها منه، وأمهلته حتى أغسطس المقبل، وإلا ستعلنه بنفسها عبر موقع فيسبوك وعن طريق إخبار زوجته الأولى.

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