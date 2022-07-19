بدء المؤتمر الصحفى للحوار الوطنى بالأكاديمية الوطنية للتدريب

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي ينعقد عقب انتهاء جلسة عمل مغلقة حضرها جميع أعضاء المجلس، الذي يعكس تشكيلة القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسته الثانية، اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد قرابة أسبوعين من انعقاد جلسته الأولى، الذي تم الإعلان خلالها رسميًا عن انطلاق الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي في أبريل الماضي جميع القوى السياسية والنقابية للمشاركة.

ويستعرض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، خلال جلسة اليوم، ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات الحوار الوطني وجهات التقدم بها، كما سيتم المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة؛ لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية)، وستتم مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته.