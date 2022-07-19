إحالة عامل صوّر سيدات فى دورة مياه بالساحل الشمالى للمحاكمة

أحالت نيابة العلمين بمطروح المتهم «ع.م.ع» عاملا بمطعم شهير يتبع سلسلة مطاعم عالمية فرع الساحل الشمالي، إلى محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة وبعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار ياسر يوسف، والمستشار مصطفى قايد محمود وسكرتير المحكمة محمود بلال، بتهمة تصوير السيدات داخل دورة المياه، والتحرش بالمجني عليها «ن.م.أ».

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1086 لسنة 2022 جنح قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا من المجني عليها «ن.م.ا» ربة منزل يفيد بقيام المتهم بتصويرها داخل دورة المياه بمحل عمله.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العلمين بأنه حال تواجد المجني عليها «ن.م.أ» ربة منزل مقيمة القاهرة بتواجدها بالمحل المذكور أبصرت المتهم «ع.م.ع» عامل نظافة تظاهر قيامه بتنظيف دورة المياه، وحال تواجدها أمام المرآة أعلى حوض الاغتسال، أبصرت وجود انعكاس ينبعث من داخل غرفة دورة المياه المتواجدة خلفها وفوجئت بالهاتف المحمول وكاميرا التسجيل خاصته مشغلة على وضعية الفيديو وتصويرها دون رضاها فاستغاثت باحدي السيدات وتبين أن الهاتف ملك المتهم.

وتبين من التحقيقات في الواقعة أن المتهم ارتكب الواقعة بقصد التحرش بالسيدات من مرتادي محل عمله وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لتصوير أجزاء من أجسادهن وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات مطروح وحددت جلسة 7 أغسطس المقبل لمحاكمته.