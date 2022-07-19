للمحجبة في الصيف.. طرق الحفاظ على الشعر بشكل مثالي

العناية بالشعر تعد واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه النساء خاصة اللاتي يرتدين الحجاب في ظل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، وتتغير طبيعة شعرهن بعد ارتداء الحجاب فيصبح باهتاً وبلا حياة بسبب عدم تعريضه للهواء، خاصة أن الكثيرات منهن لا يهتممن به في المنزل بشكل منتظم لعدم الخروج به وغيرها من الأسباب، ووفقًا لخبيرة الشعر رشا شلباية تؤكد خلال سطور كيفية الاهتمام به للمحجبات.

في البداية لا يتغيّر روتين العناية بالشّعر تحت الحجاب عن العناية بالشّعر بدون حجاب إلّا ببعض الخطوات.

يمنع تمامًا ارتداء الحجاب على شعر رطب، حيث يجب تجفيف الشعر قبل وضع الحجاب، فإن ترك الشعر مبلل تحت الحجاب يتسبب في ظهور رائحة كريهة وحكة في فروة الرأس نتيجة الرطوبة.

يجب أن تكون البندانة المباشرة للشعر مصنوعة من القطن لتشكل طبقة واقية على شعرك وتمنعه من التكسر بسبب احتكاك شعرك بالأقمشة الاصطناعية، ومن الأفضل عدم وضع أكثر من طبقة فوق الرأس لاتباع الموضة فقط والتي قد تضر الشعر أكثر مما تنفعه فالبساطة جزء من الموضة، وخاصة ان فصل الصيف يحتاج الى حجاب خفيف لا يشعرنا بدرجات الحرارة القاسية.

الابتعاد عن ربط الشعر بقوة قبل ارتداء الحجاب حتى لا يضعف جذور الشّعر ويسبب تساقطه ومن المهم استخدام ربطة شعر خالية من العوائق التي قد تسحب وتعلق بالشّعر، ممّا يتسبّب في تكسّره أو شدّه، ويُفضل إبقاء الشعر فضفاضًا تحت الحجاب قدر الإمكان؛ حيث إن فروة الرأس لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين عند تغطيتها مما يؤدي إلى الجفاف والحكة، والقشرة.

استخدام ماسكات الشعر لإبقاء شعرك قوياً وصحياً من خلال ماسكات ومنتجات الشعر المنعمة أسبوعياً، تمشيط الشعر بانتظام، لكونه يُحفز تدفق الدم إلى فروة الرأس.

عندما تمكثين في البيت يكون مظهر الشّعر مسطحًا نتيجة ارتداء الحجاب لفترات طويلة لذلك استخدمي فرشاة أو مشط واسع الأسنان حتى يعطيه حجمه الطبيعي.

ضرورة تدليك فروة الرأس بانتظامٍ، فذلك يساعد على تحسين الدورة الدموية، ويفضل التدليك بعد الاستحمام لضمان نمو الشعر بشكل أفضل، واستخدام الأصابع للتدليك بحركات دائرية.