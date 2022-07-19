الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المؤبد» لشاب في قضية ثأر بالفيوم

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم بالسجن المؤبد لشاب لإدانته بقتل مع سبق الإصرار والترصد أخذًا بالثأر، بالاشتراك مع اثنين آخرين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 18 أكتوبر من عام 2016، حينما أعد المتهم برفقة اثنين آخرين مخططاً إجرامياً لإنهاء حياة المجني عليه للأخذ بالثأر، فأعدوا عتادهم من أسلحة نارية وبيضاء، وقرروا إنهاء حياة المجني عليه في وضح النهار أمام ونفذ المتهمون الثلاثة خطتهم بدقة.

راقب الجناة، المجني عليه وعلموا بالطريق الذي يمر عليها يومياً، وتبرصوا له حتى موعد مروره، وما أنّ رأوه إلا وأطلق المتهم الأول "محمد. ع"، النيران عليه حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، وهرع المتهم الثاني ليتأكد من وفاته، وانهال عليه ضرباً بعصا خشبية بينما كان الثالث يمنع المارة من التدخل لإنقاذه من بين أيديهم.

وعقب إبلاغ الشرطة انتقلت على الفور إلى مسرح الجريمة، وجرى نقل الجثة للمشرحة، كما ألقت القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن سلاح الجريمة تهم بالقتل العمد وحيازة أسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وكذلك ذخيرة لتلك الأسلحة، وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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