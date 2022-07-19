الثلاثاء 19 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثمان طالب غرق في بحر بركة السبع بالمنوفية

غرق
غرق
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان شاب غرق ببحر بركة السبع فى محافظة المنوفية. 

كانت قوات الإنقاذ النهري قد تلقت إخطارا يفيد بتقدم الأهالي بمركز بركة السبع ببلاغ يفيد بسقوط شاب داخل بحر بركة السبع في ظروف غامضة. 

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وبالبحث عن الجثمان، تمكنت القوات من انتشالها، وبالمعاينة تبين أنها لشاب يدعى "مصطفى م ن" 20 سنة مقيم بقرية كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة.

قوات الانقاذ النهري الإنقاذ النهري المنوفية بركة السبع غرق

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