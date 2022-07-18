أزمة الغاز تحفز ألمانيا على دراسة تمديد عمر محطاتها النووية المتبقية

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الاثنين، إن ألمانيا قد تمدد عمر محطاتها الثلاث المتبقية للطاقة النووية، بينما يتزايد التأييد العام لها في وجه انقطاع محتمل للغاز الروسي.



ومن المقرر إغلاق المحطات النووية المتبقية في ألمانيا بحلول نهاية العام، بعد أن تعهدت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بالتخلي تدريجيا عن الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان في 2011.



وشكلت المحطات الثلاث ما يصل إلى ستة بالمئة من إنتاج الكهرباء في ألمانيا في الربع الأول من 2022.



وأشارت الوزارة إلى أن مشغلي شبكة الكهرباء في البلاد طلبوا تقييما جديدا بشأن جدوى استمرارية الطاقة النووية.



وقال متحدث باسم الوزارة: "سنجري الآن تقييما آخر ثم نتخذ قرارا على أساس الحقائق الواضحة"، مضيفا أن نتائج التقييم الجديد من المتوقع أن تصدر في غضون أسابيع قليلة.