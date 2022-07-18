الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع «الخارجية» لتأهيل القوات الخاصة لحفظ السلام بـ مالي

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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استمراراً لدور مصر الداعم للأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول ، تنظم القوات المسلحة دورة تدريبية للقوات الخاصة المقرر سفرها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالى وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ  وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية . 


تتضمن الدورة عقد العديد من المحاضرات فى مختلف موضوعات السلم والأمن الدوليين لتأهيل القوات المشاركة فى عملية حفظ السلام وزيادة الوعى بما يعزز السلم والأمن بدول القارة الإفريقية .   
بدأت الجلسة الإفتتاحية للدورة بكلمة اللواء أ ح محمد محمود عوض قائد قوات المظلات نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور , مؤكداً حرص القوات المسلحة على دعم عمليات السلم والأمن على الساحتين الدولية والإقليمية تحت مظلة الأمم المتحدة .

وألقى اللواء علاء قاسم رئيس جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية كلمة أشار خلالها إلى أهمية الإستمرار فى دعم عملية حفظ السلام فى الدول التى تشهد عدم إستقرار بالمنطقة , مؤكداً علاقة مصر القوية والراسخة بمختلف الدول الإفريقية بما يسهم فى تعميق حالة الإستقرار والسلم بمختلف ربوع القارة السمراء .
وأشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى كلمته إلى دور مصر المحورى فى دعم السلم والأمن إقليمياً ودولياً من خلال الإلتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء منع النزاعات والتسوية السلمية بدون التدخل فى الشئون الداخلية لدول النزاع .  


وأشاد السفير أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة بجهود أفراد القوات المسلحة المشاركين بعملية حفظ السلام لدعم عملية الأمن والإستقرار الدوليين , مشيراً إلى دور مصر الرائد الذى يعد المحرك الرئيسى لتعزيز السلام والأمن والإستقرار فى إفريقيا .
يأتى ذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة بتدريب وتأهيل القوات المصرية المخطط مشاركتها فى مهام
حفظ السلام فى الدول التى تشهد عدم إستقرار بالمنطقة لدعم السلم والأمن على الساحتين الدولية والإقليمية تحت مظلة الأمم المتحدة .

قوات حفظ السلام لقوات المسلحة وزارة الخارجية الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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