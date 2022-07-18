القبض على عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح نارى بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح ناري بالنزهة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين- ميزان حساس- طبنجة صوت- خزينتان- عدد من الطلقات- عدد 6 هواتف محمولة- مبلغ مالي- سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المُخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.