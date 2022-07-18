الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح نارى بالنزهة

هيروين
هيروين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح ناري بالنزهة. 

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين- ميزان حساس- طبنجة صوت- خزينتان- عدد من الطلقات- عدد 6 هواتف محمولة- مبلغ مالي- سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المُخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة هيروين سلاح نارى النزهة مديرية امن القاهرة

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