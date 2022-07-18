إحالة موظف بنك اختلس 900 ألف جنيه و38000 دولار للمحاكمة

أحالت نيابة الهرم الجزئية موظفا بأحد البنوك للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه باختلاس مبلغ مالي يبلغ 900 ألف جنيه مصري و38 ألف دولار أمريكي.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد البنوك، مفاده قيام أحد الموظفين بالبنك باختلاس مبلغ مالي قدره 900 ألف جنيه مصري و38 ألف دولار أمريكي.

وتم تحرير محضر استدلالات لضبط المتهم، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات، وباستجواب المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق في القضية رقم ٢٧٢٧٢ لسنة ٢٠٢٢ جنح الهرم وإرسال الأوراق المالية المحرزة إلى مصلحة الطب الشرعي، وانتداب أحد الخبراء بقسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص الأوراق المالية المحرزة.