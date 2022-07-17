إصابة شخصين بالاختناق في حريق ببرج سكني بالإسماعيلية (صور)

أصيب شخصين باختناق إثر اندلاع النيران في شقة سكنية يقيمان بها في برج الماسة بمحافظة الإسماعيلية.

ووصل بلاغ للحماية المدنية يفيد وقوع حريق كبير في وحدة سكنية ببرج الماسة بمحافظة الإسماعيلية.

من جانبه، وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الاسماعيلية بالدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان وقوع الحادث لسرعة نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، لكن رفض المصابين النقل بعد تحسن حالتهم بعد تعرضهم باختناق.

على الفور، انتقلت سيارات المطافي لمكان والحريق وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للوحدات السكنية المجاورة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بلاغًا بالحريق، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث،وتشير المؤشرات الأولية أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي، وتحرر المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وسؤال المصابين بعد تماثلهم للشفاء وسماح الأطباء لهم بأخذ أقوالهم حول الواقعة.