الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل وشقيقه سرقا كابلات ترام الإسكندرية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، بالسجن 5 سنوات لشقيقين وإلزامهما بدفع قيمة الأسلاك والتلفيات بالتضامن، لاتهامهما بسرقة مال عام.

تعود أحداث القضية رقم 33900 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهمين بسرقة خطوط كابلات الترام العام بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي عن وجود بلاغ من العاملين بخطوط النقل العام الترام بانقطاع التيار عن الخطوط المؤدية لمنطقة الحضرة، وتبين سرقة وقطع الكابلات الكهربائية المستخدمة في التوصل، وعلى الفور تم تكثيف التحريات التي دلت على قيام كل من " ف.ا.م" عاطل وشقيقه "م.ا.م" بسرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالترام، مستخدمين في ذلك مقصًا حديديًا ووضعها في أجولة بيع النحاس الموجود بداخلها، وقدرت قيمة تلك الكابلات بمبلغ اثنين وتسعين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا وتحرر محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

خطوط مصر الحمراء

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