الجمعة 15 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يزور كنيسة القديسة تريزا بالشرابية ويلتقى مسئولى الأنشطة الرعوية

كنيسة
كنيسة
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زار نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، اليوم، كنيسة القديسة تريزا بالشرابية.

وترأس نيافة المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب متى عبدالمسيح، راعي الكنيسة. 

وأعطى الأنبا باخوم كلمة العظة بعنوان "لا تخافوا"، مختتمًا الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية للحاضرين.

وعقب القداس الإلهي، اجتمع صاحب النّيافة بشعب الرعية، حيث اطمأن عليهم، وتعرف على احتياجاتهم، كما استمع إلى جميع الآراء، والمقترحات، التي قدمها الحاضرون.

تضمنت الزيارة أيضًا لقاء رعويًا آخر بين الأب المطران، ومسئولي الأنشطة الرسولية بالكنيسة، وذلك بحضور الأب الراعي. وخلال اللقاء، عرض مسئولو الأنشطة المختلفة كافة الصعوبات، والتحديات، التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، كما تمت مناقشة الرؤية المستقبلية للخدمات الصيفية خلال الفترة المقبلة، وأكد نيافته على أهمية دعم الأنشطة الرعوية، بجميع الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي في إطار حرص الأنبا باخوم على متابعة الأحوال الرعوية لجميع كنائس الإيبارشية.

مطرانية اللقاءات وان الأب متى عبد المسيح النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية لأنبا باخوم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية

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