عدم إجادتهما السباحة.. غرق شخصين أثناء السباحة داخل مياه فى الدقهلية

غرق شابان داخل مياه مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، بعد نزولهما للاستحمام بعد ارتفاع حرارة الجو، ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار وجرى إنقاذهما، إلا أن محاولات إنقاذ حياتهما فشلت بعد محاولة عمل إنعاش رئوى لهما ولم يستجيبا وجرى نقل جثمانيهما إلى مستشفى جمصة المركزي.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة الشاطئ بغرق شابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين غرق كل من "السيد. أ" ومقيم في ميت غمر محافظة الدقهلية، و"محمد. أ" مقيم في الجرايدة مركز بيلا محافظة كفرالشيخ.

وتمت محاولة إنقاذ الحالتين ومحاولة عمل إنعاش رئوي لهما، إلا أنهما لم يستجيبا ولفظا أنفاسهما وجرى نقلهما إلى مستشفى جمصة المركزي؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.