الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 16 إثر انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

حادث مروري
حادث مروري
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لقى شخص مصرعه، وأُصيب 15 إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق السخنة - السويس، صباح اليوم، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى، واتخاذ اللازم قانونًا.

وتلقى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إشارة من غرفة العمليات تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس - العين السخنة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيَّن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين.

وقام الدكتور أحمد نوح، مدير إدارة المستشفيات المشرق على مستشفى السويس العام لمتابعة حالات المصابين والإشراف على علاجهم، وتبيَّن أن إصابات المواطنين ما بين جروح وكسور وسحاجات وأحدهم في غيبوبة كاملة.

وتابع مدير إدارة المستشفيات، توزيع المصابين على الأقسام الطبية لعلاجهم وإعداد تقرير تفصيلي بالإصابات.

العين السخنة وزارة الصحة سيارات الإسعاف وكيل وزارة الصحة مستشفى السويس العام وفاة شخص انقلاب ميكروباص

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