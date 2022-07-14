أسعار الحديد والأسمنت فى مصر الخميس 14-7-2022

انهار اليورو أمام الدولار الأمريكي الأيام القليلة الماضية ومن هنا كثر البحث عن سعر الحديد في مصر، اليوم الخميس، خوفًا من تأثره بما حدث في سوق العملات الأجنبية وتوقف القطاع المصرفي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويتميز سوق الحديد في مصر وكذلك باقي مواد البناء بالاستقرار النسبي الفترة الأخيرة، على العكس شهد مجموعة من الانخفاضات المتتالية في سوق التسليح في مصر وكان أبرزها الأربعاء الماضي 6 يوليو 2022.

انخفاص سعر الحديد في مصر

ويبحث العقاريون والانشائيون بعنوان "كيف انخفض سعر الحديد في مصر 10 آلاف جنيه خلال الأيام الماضية؟ " حيث سجل الحديد في مصر أدنى مستوياته منذ موجة الارتفاع الشديدة التي ضربت سوق حديد التسليح في مصر خلال الأشهر الأولى من العام الجاري وصولًا لشهر أبريل الماضي وهو أمر فريد في ظل الارتفاعات التي تشهدها كافة السلع نتيجة التضخم.

قيمة الانخفاض في سعر الحديد

جدير بالذكر أن سعر الحديد قد انخفض قرابة 10 آلاف جنيه بعدما سجل الأربعاء الماضي 6-7-2022، انخفاضًا كبيرًا جدا داخل السوق في مصر، وسط تحرك سعر صرف الدولار بيعا وشراء في البنوك المصرية بداية من الإثنين الماضي حتى صباح الأحد 10-7-2022، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي 18.8303 للشراء، والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.9083، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الأحد 10-7-2022، 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع ولم يتحرك كثريًا خلال فترة توقف القطاع المصرفي طيلة أجازة عيد الأضحى المبارك .

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

بينما سجل اليورو في البنك المركزي المصري 19.1824 للشراء وعند البيع سجل 19.2638، وفي بنكي الأهلي ومصر سجل اليورو 19.1162، وعند البيع سجل 19.3075 خلال هذه الأيام .

أسعار الحديد الرسمية في مصر

ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة، الأربعاء 6 يوليو 2022، انخفض سعر حديد عز وسجل 15813.86 جنيه متراجعا ما يقرب من -922.96، بينما سجل سعر الأسمنت الرمادي 1431.51 جنيه بقيمة تغير مرتفعة بلغت +4.69.

الانخفاض الأخير

سعر الحديد سجل في أبريل الماضي، ما يقرب من 25 ألف جنيه و500- 800 جنيه، وتراجع بداية من مايو المنقضي حتى يونيو وصولا إلى يوليو الجاري. وبعد مقارنة سعر أبريل الماضي ويوليو الجاري، نجد أن طن الحديد الآن تراجع نحو ما يقرب من 10 آلاف جنيه في سوق التسليح، بعد تسجيله 15813.86 الأربعاء السادس من الشهر الجاري.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر الخميس 2022

وجاءت أسعار الحديد في المصانه والشركات المصرية كالآتي:

سعر الحديد الاستثماري للطن الخميس

18002.33 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو 468.85 جنيه.

سعر حديد عز للطن الخميس

15813.86 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -922.96 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادي للطن الخميس

1431.51جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو 4.69 جنيه.

سعر الحديد في مصر- الجيوشي الخميس

بلغ سعر الحديد في الجيوشي للتسليح 17900 جنيه للطن.

سعر الحديد في مصر- الجارحي

17850 جنيهًا للطن.

سعر الحديد في مصر- عنتر الخميس

17500 جنيه للطن.

سعر الحديد في مصر- حديد المصريين الخميس

18070 جنيهًا للطن.

سعر الحديد في مصر- مصر ستيل الخميس

18000 جنيه للطن.

سعر الحديد في مصر- السويس الخميس

18070 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء، 13-7-2022، بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 18096.04 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +256.93 جنيه، ومصر ستيل 18900 جنيه، والسويس 19100 جنيه، وسجل سعر الحديد في المصريين 19100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر الخميس

أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، شهدت تحركًا، بعدما وصل سعر الأسمنت الرمادي إلى 1353.45 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو 21.93 جنيه، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن، والنصر 1480 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، والسويس 1370 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت في مصر في بعض الشركات

بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.

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