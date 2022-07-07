اعرف سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. أسعار مواد البناء

استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والاسمنت اليوم وفقا للقوائم المعلنة من الشركات المصنعة، ولكنها تراجعت بصورة كبيرة في الأسابيع الماضية مقارنة بأسعارها في ابريل الماضي، مع الانخفاض في سعر خام البليت عالميا والذي تراجع بنحو 570 دولارا للطن.

وبلغ متوسط سعر طن الحديد ما بين 16 ألف جنيه و17770 جنيها، وبلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري للطن، بين 16 و17 ألف جنيه، وسعر طن الحديد للمصانع المتكاملة بين 17500 و17770 جنيها.



أسعار مواد البناء اليوم سعر الحديد

*سعر طن الحديد للمستهلك ما بين 16500 جنيه و18 ألف جنيه.

*سعر طن حديد التسليح بين 17500 - 18170 جنيها للطن.

*سعر حديد عز سجل 17670 جنيها للطن.

*سجل طن حديد السويس للصلب 17570 جنيها، منخفضا من 18070 جنيها للطن.

*سعر طن حديد المصريين نحو17570 جنيها للطن.



أسعار مواد البناء.. سعر الأسمنت





* سعر الأسمنت 1330-1480جنيها للطن.



*سعر أسمنت أسوان يسجل سعر 1250 جنيها.

*سعر أسمنت قنا 1270 جنيها.

*سعر أسمنت المسلة 1300 جنيه.

* سعر أسمنت الأقصر 1270 جنيها.





سعر طن الجبس





* سعر طن جبسينا سيناء 850 - 860 جنيها.



* سعر طن العامرية 650 - 655 جنيها.



* سعر طن السويس 580 - 580 جنيها.



* سعر طن الدولية 700 - 710 جنيهات.



* سعر نجوم سيناء المعمار 690 - 690 جنيها.



أسعار مواد البناء.. سعر متر الرمل والزلط





* سعر متر الرمل نحو 190-250 جنيها.



* سعر الفينو يتراوح من 185 - 200 جنيه، والكبير يتراوح من 140 - 160 جنيها.



*سعر مكعب الزلط يصل إلى 150 جنيها.



* سعر متر الزلط نحو السن بسعر 125 جنيها.



أسعار مواد البناء .. سعر الطوب الأحمر