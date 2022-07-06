شهدت أسعار مواد البناء استقرارًا خلال اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، حيث تراجعت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت منذ يونيو الماضي بعد أن ارتفعت بصورة كبيرة خلال شهر أبريل الماضي.

واتجهت معظم المصانع المتخصصة في مواد البناء لتخفيض اللائحة التسعيرية الخاصة بشهر يوليو، بمقدار يتراوح من 500 إلى 550 جنيهًا للطن، في محاولة لتنشيط السوق الذي يعاني من حالة ركود منذ عدة أشهر.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد



سجل حديد عز، ثباتًا سعريًا ليبلغ سعر الطن 17670 جنيها، واستقر سعر حديد بشاي للصلب ليسجل 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بعد انخفاضه بنحو 500 جنيه للطن.

وانخفض سعر حديد السويس للصلب خلال شهر يوليو، بنحو 500 جنيه ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا للطن.

واستقر سعر حديد المصريين عند 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر حديد الجارحي 17300 جنيه للطن، وذلك عقب انخفاضه بنحو 550 جنيهًا خلال شهر يوليو.

أما حديد المراكبي فسجل سعر الطن 17550 جنيهًا، بعد انخفاضه بمقدار 500 جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر الأسمنت

سجل سعر الأسمنت المسلح نحو 1390 جنيهًا.

أسمنت السويدي 1400 جنيه.

سعر أسمنت قنا «المسلة» 1350 جنيها.

أسمنت العسكري بني سويف سعر 1300 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1360 جنيهًا.

سعر أسمنت وادي النيل 1355 جنيهًا.

سعر أسمنت حلوان قيمة 1390 جنيهًا.

سعر أسمنت بني سويف قيمة 1280 جنيهًا.

سعر طن أسمنت المخصوص 1360 جنيهًا.

سعر طن أسمنت العسكري نحو 1300 جنيهًا.

أسعار مواد البناء .. سعر الجبس والزلط

بلغ سعر طن جبس الدولية نحو 710 جنيهات.

ووصل سعر طن جبس السويس إلى نحو 850 جنيهًا.

أما سعر متر الزلط الكبير فيتراوح ما بين 140 إلى 160 جنيهًا.

وبلغ سعر مكعب الزلط نحو 150 جنيهًا.

وسجل سعر متر الزلط السن نحو 125 جنيهًا.

سعر متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 185 إلى 200 جنيه.