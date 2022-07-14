ضبط طالب بتهمة تصوير امتحان التاريخ وإرساله لأحد المدرسين فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من ضبط طالب داخل لجنة مدرسة إسماعيل الحبروك ببندر دمنهور قام بتصوير امتحان التاريخ وإرساله لأحد المدرسين، تم التحفظ على الهاتف وجار التحقيق مع الطالب.

تلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة من غرفة العمليات الرئيسية برصد قيام أحد الطلاب داخل اللجنة رقم ١١٩١ التابعة لبندر دمنهور بتصوير امتحان التاريخ وإرساله لأحد الأشخاص على واتس آب الخاص به، تم ضبط الطالب وتم التحفظ على الهاتف المحمول وجار التحقيق فى الواقعة.