الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فلاح ينهى حياة غريمه بـ«طعنة سكين» فى المنيا

جريدة الدستور
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أنهى فلاح حياة شاب في مقتبل عمره طعنًا بعدة طعنات متفرقة باستخدام سكين أخذًا بالثأر في خصومة ثأرية تعود لـ4 سنوات.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد صبري، مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يتضمن بورود بلاغ من مستشفى أبوقرقاص العام يفيد بوصول "عامر. ع"، 29 سنة، مقيم بمنشية زعفرانة، جثة هامدة، من أبناء عائلة "الزناتية"، وبه عدة طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة.

وفي أثناء ورود المعلومات حول الواقعة حضر إلى ديوان المركز من تلقاء نفسه "أسامة. ج" 37 سنة فلاح، ومقيم بذات القرية، من عائلة "فراج"، وقدم سلاحًا أبيض عبارة عن سكين ملطخة بالدماء، وقرر أنه هو مرتكب واقعة قتل المذكور، وذلك أخذًا بالثأر لمقتل نجل عمه "خالد. ر"، والذي قتل عام 2019 على يد أفراد عائلة الزناتية.

كما حضر شقيق المتوفي "شعبان .ع" 25 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية، وبسؤاله اتهم "أسامة. ج" بقتل شقيقه.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية، وكثفت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص بقيادة المقدم عبدالوهاب أبوطالب التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

خصومة ثأرية

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