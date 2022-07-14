الخميس 14 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
ads

أمرت نيابة مدينة نصر، حبس متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومته عليها مقابل مبلغ مالي. 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل الشركة ملكه بدائرة القسم، وفى وقت لاحق ورد إليه اتصالًا هاتفياً من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "تاكسي"، وبالكشف الفني على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة باسم (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ومستأجرة إلى (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب واقعة المساومة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفاؤها بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

نيابة مدينة نصر حبس متهم سرقة سيارة قسم شرطة مدينة نصر القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء 2022 للصف الثالث الثانوى

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

الصف الثالث الثانوى.. آخر أخبار امتحان الفيزياء 2022 للثانوية العامة اليوم

تداول امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 على صفحات الغش

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» مفاجأة بشأن «ورقة الفيزياء فى العربية»

«هتشوفوا هعمل فيها إيه».. «الدستور» تحصل على تسجيلات صوتية لتهديدات زوج آمال أبو المجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

حسين دعسة

72 ساعة من القلق.. فماذا عن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط؟

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة «1»

د.محمد شادي

سُحب عدم اليقين الكئيبة

محمد العسيري

مهمة عاجلة لإنقاذ الغناء المصرى

ماجد حبته

الجوع.. والغضب

مدحت بشاى

الإعلام.. وضمير الوطن

صور

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: نسعى للسلام مع السعودية والدول العربية

«التزام مقدس».. ما هي بنود «إعلان القدس» بين إسرائيل وأمريكا؟

أمن الغذاء على الطاولة.. قمة رباعية بين إسرائيل والإمارات وأمريكا والهند