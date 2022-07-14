حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، حبس متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومته عليها مقابل مبلغ مالي.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل الشركة ملكه بدائرة القسم، وفى وقت لاحق ورد إليه اتصالًا هاتفياً من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "تاكسي"، وبالكشف الفني على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة باسم (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ومستأجرة إلى (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب واقعة المساومة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفاؤها بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.