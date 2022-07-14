الرئيس السيسى يزور برلين 17 يوليو.. ويشارك فى «حوار بطرسبرج للمناخ»

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، عن استقبال برلين الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي 17 و18 يوليو، على رأس وفد كبير؛ لعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، والمستشار الاتحادي أولاف شولتس، وعدد آخر من أعضاء بارزين بالحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركته في مؤتمر "حوار بطرسبرج للمناخ".

من جانبه، أعرب سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، عن سعادة بلاده بالزيارة.

وقال هارتمان: «نحن سعداء جدا بالزيارة المرتقبة التي سوف يقوم بها الرئيس المصري إلى برلين، والتي من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية، والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».