الخميس 14 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السيسى يزور برلين 17 يوليو.. ويشارك فى «حوار بطرسبرج للمناخ»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، عن استقبال برلين الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي 17 و18 يوليو، على رأس وفد كبير؛ لعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الألماني  فرانك- فالتر شتاينماير، والمستشار الاتحادي أولاف شولتس، وعدد آخر من أعضاء بارزين بالحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركته في مؤتمر "حوار بطرسبرج للمناخ". 

من جانبه، أعرب سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، عن سعادة بلاده بالزيارة.

وقال هارتمان: «نحن سعداء جدا بالزيارة المرتقبة التي سوف يقوم بها الرئيس المصري إلى برلين، والتي من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية، والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».

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وائل لطفي

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الرئيس السيسى يزور برلين 17 يوليو.. ويشارك فى «حوار بطرسبرج للمناخ»

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