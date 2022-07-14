إصابة 3 طلاب ثانوية عامة أمام مدرسة بالشرقية

أصيب 3 طلاب بالثانوية العامة بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة بخارية بالطريق بجوار مدرسة الزراعة بمنيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول كل من "عبدالرحمن عابدين إبراهيم"، 18 عامًا، و"أدهم وليد فريد"، 18 عامًا، و"حازم أحمد كامل"، 18 عامًا، طلاب بالثانوية العامة مقيمين بمركز منيا القمح.

وتبين إصاباتهم بسحجات وكدمات بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة بخارية بالطريق أمام مدرسة منيا القمح الزراعية.