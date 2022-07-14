الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال طفلة سقطت ببالوعة صرف صحى فى المحلة

انتشال طفلة سقطت
انتشال طفلة سقطت ببالوعة صرف صحي
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تمكنت قوات الإنقاذ في المحلة من العثور على جثمان الطفلة رقية أحمد السيد أحمد، تبلغ من العمر 7 سنوات، مقيمة بمنطقة أبودراع، والتي سقطت في فتحة ترعة مغطاة موجودة بجوار حديقة الأمل بمنطقة الشعبية في المحلة الكبرى.

وكانت منطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة شهدت سقوط طفلة من إحدى الفتحات الموجودة، أعلى تغطية ترعة متفرعة من بحر شبين، حال سيرها برفقة والدتها، في أحد الشوارع.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبري، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط طفلة من إحدى الفتحات الموجودة أعلى تغطية ترعة بدائرة القسم.

كما باشرت قوة أمنية من المباحث الجنائية في المحلة دورها بالانتقال إلى محل الواقعة، وقوات الإنقاذ النهري، والحماية المدنية والإسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين سقوط طفلة في تغطية ترعة القادمة من بحر شبين والمؤدية لبحر اليهود، بمنطقة منشية البكري، أثناء سيرها برفقة والدتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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