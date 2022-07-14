بعد زيادة أسعار البنزين.. التنمية المحلية: استقرار الكهرباء والزيوت (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم الانتهاء من تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة في جميع المحافظات منعا للتلاعب، لافتا إلى أن هناك حملات لمنع أي محاولة للتلاعب بأسعار الركوب في القاهرة والمحافظات.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على “قناة القاهرة والناس”، أن الأجهزة المعنية عملت على وضع ملصقات للتعريفة الجديدة لسيارات لأجرة لمواجهة أي محاولة للتلاعب بالأسعار، مشددا على تواجد المسئولين من في المحافظات لتكثيف الرقابة على الأسواق بشكل جيدة.

وتابع: "نتعاون مع المحافظين لمراقبة الأسواق وأسعار السلع لمنع التلاعب، وسيكون هناك رقابة على الأسواق بشكل جيد، وإذا كانت هناك زيادة ستكون مقننة والكهرباء والزيوت لم تشهدا زيادة، بل هناك استقرار في أسعارهما".