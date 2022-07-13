الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

مشاجرة
مشاجرة
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية النخيلة بمركز أبوتيج، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتي "بيت ركة" و"بيت الدقايشة"، بسبب خلافات سابقة بينهما ووقوع وفيات ومصابين.

وانتقل على الفور إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة مصرع "نادي. ج. ر" من عائلة "ركة" و"عبدالعليم. أ" من عائلة "الدقايشة"، و"قناوى. ن. ج" مقيم بني فيز وتصادف لزيارته لأقاربه بقرية النخيلة.

أسفر الحادث عن إصابة 2 آخرين، ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ونقل المصابين إلى مستشفى أبوتيج النموذجي.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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