كيف ورثت كيت ميدلتون من والدتها أسلوب الأناقه

تثبت العديد من اللقاءات التي تجمع ما بين دوقة كامبرديج كيت ميدلتون ووالدتها كارول ميدلتون، أن العلاقة بينهما في غاية الانسجام، خاصة وأن كيت تقلد والدتها في العديد من الإطلالات، حيث تحرص على اتخاذ أسلوبها، واختيار الألوان الخاصة بها.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني ظهورهم الأخير في ويمبلدون الأسبوع الماضي، وإن رؤية ابتساماتهم المطابقة تضيء عبر الصندوق الملكي تؤكد أيضًا على مدى تشابهها اللافت للنظر في الأسلوب والمظهر، مع شعرهم الكستنائي الطويل اللامع، المستقيم والمطوي خلف الأذنين، وأقراط متدلية تطل من الأسفل، كان من الواضح أن الزوجين يواجهان نفس المظهر.

ونرى أن كيت تقلد أسلوب والدتها الذي لا تشوبه شائبة في السابق، وكلاهما يستدعي خدمة صالون تصفيف الشعر لريتشارد وارد.

ونرى خلال السطور التالية إطلالاتهن المتشابهة:

خلال رويال أسكوت قبل بضعة أسابيع، عندما ارتدت كارول فستانًا رائعًا مرتديةً قميصًا ذا ثنيات وردية فاتحة اللون من العلامة البريطانية، كان الفستان مألوفًا بشكل لافت للنظر - فقد كان مطابقًا للفستان الذي ارتدته ابنتها في مايو من العام الماضي في زيارة إلى إدنبرة. وعلى الرغم من أن كارول ليست بطول الدوقة، إلا أنها بالتأكيد تتمتع بالشخصية النحيلة لحمل ملابس ابنتها. كان هناك المزيد من الإلهام بنمط الابنة الأم في ويمبلدون، عندما وصلت كارول في اليوم الثالث من البطولة وهي تعرض عقدًا مذهلاً من التوباز الأزرق من تصميم أحد مصممي الأحجار الكريمة المفضلين لدى كيت، كيكي ماكدونو. ربما تستعير ايضًا الوالدة من ابنتها بعض من الاكسسوارات بخلاف الملابس كنوع من استكمال الإطلالة الرائعة.

ووفقًا للموقع: من المؤكد أن هناك أوقات كأم تعتقد فيها أن ابنتك تبدو رائعة جدًا لدرجة أنك قد ترغب في محاكاة أسلوبها في بعض الأحيان، يجب أن يكون هناك بعض التنازلات فيما يتعلق بالتقدم في العمر.