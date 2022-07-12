القبض على 3 متهمين بمواد مخدرة فى المنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا القبض على 3 متهمين بحوزتهم 50 تذكرة لمخدر الهيروين، لقيامهم بسرقة «توك توك» بالإكراه بعد استدراجه لمنطقة مقطوعة بمركز العدوة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من "إ. ف"، 29 عاما، فلاح، يتهم ثلاثة أشخاص مجهولين بسرقة «توك توك» يقوده شقيقه الأصغر، 14 عاما طالب، بزمام مدينة العدوة، وسرقته بالإكراه ولاذوا بالهرب، وبتشكيل فريق بحث جنائي، وبتقنين الإجراءات القانونية وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة، تبين صحة البلاغ.

وأفادت التحريات الأولية بمركز شرطة العدوة بأن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م.س.ح" 27 عاما، وشهرته «يؤنس»، وشقيقه 25 عاما، فلاح، مقيمين بمدينة العدوة، و«ر.ح» 23 عاما، عاطل، مقيم بمركز العدوة، وتبين من خلال الكشف الجنائي اتهامهم فى قضايا متنوعة، منها حيازة واتجار فى مواد مخدرة وسرقات متنوعة.

تم نصب عدة أكمنة متحركة وثابتة أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي، وعثر بحوزتهم على 50 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وسلاح فرد خرطوش وكمية من الذخيرة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان التوك توك المسروق، وتحرر المحضر برقم 6567/2022 جنح مركز العدوة.