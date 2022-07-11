بوابة الوظائف الحكومية.. رابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم

ارتفعت عمليات البحث عبر بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم، بعد أن أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط بوابة الوظائف الحكومية، والذي يهتم بنشر الوظائف المعلن عنها بالجهات الحكومية، مع التقديم لمسابقة التربية والتعليم، ومسابقة اختيار 30 ألف معلم، ويستطيع الباحثون عن فرص العمل الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية والإطلاع علي الشروط المطلوبة ومواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

بوابة الوظائف الحكومية

عند الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، تظهر مجموعة من القواعد وبمجرد فتحه تجد عبارة التزامًا بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالًا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة.



مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المؤهلات المتاح لهم التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال ومنها أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال، خريجو الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، الحاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.



شروط مسابقة 30 ألف معلم

أما بالنسبة للمؤهلات المتاح لها التقدم لوظيفة معلم فصل، أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية "تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل، ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

كما حددت شروط عامة للقبول بمسابقة التربية والتعليم ومنها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه الاعتبار.

ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/ طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال، أو كليات تربية طفولة مبكرة، بعد الدرجة الجامعية الأولى 7، ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).