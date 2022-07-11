الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة موجات هجرة جديدة بسبب أزمة الغذاء

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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حذّرت مديرة وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) من أن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لموجات جديدة من اللاجئين سببها أزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأشارت آيا كلنايا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان "مستعداً بشكل جيد للاجئين القادمين من أوكرانيا".

وقالت للصحفيين لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في براغ "في الوقت نفسه، علينا الاستعداد أيضاً للاجئين الوافدين من مناطق أخرى بسبب انعدام الأمن الغذائي":"تعرفون أنه ليس بالإمكان نقل القمح من أوكرانيا. وسيؤدي ذلك إلى موجات من الهجرة، نحن نتحضّر للأمر".

توقّف إنتاج أوكرانيا التي تعد أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، بسبب الهجوم العسكري الروسي عليها. وما زال نحو 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي عالقا في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وأدى الوضع إلى ارتفاع اكبر للأسعار في الأسواق العالمية والى أزمة غذائية تهدّد زبائن أوكرانيا الرئيسيين، وخصوصاً دول إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبها قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إن نقص المواد الغذائية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة يمثلان مخاطر أمنية من شأنها أن تدفع الناس لمغادرة بلدانهم.

وقالت للصحفيين "ينبغي ألا ننتظر حصول أزمة على حدودنا ... علينا أن نتحرك في وقت مبكر".

وأكدت أنها ستلتقي وزير داخلية النيجر حمادو أدامو سولي، في بروكسل الجمعة للتوقيع على "شراكة علانية لمحاربة التهريب".

وأوضحت "أنها طريقة أيضا لدعم دول مثل النيجر هي في منطقة صعبة جدا عندما يتعلق الأمر بالاستقرار والأمن".

تقول موسكو إنّها ستسمح للسفن الأوكرانية المحمّلة بالمواد الغذائية بالإبحار إذا قام الجيش الأوكراني بإزالة الألغام من موانئه، وهو ما ترفضه كييف التي تخشى على سلامة سواحلها على البحر الأسود.

الاتحاد الأوروبي اللاجئين أزمة الغذاء الحرب في أوكرانيا أوكرانيا الحبوب إنتاج أوكرانيا

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وائل لطفي

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