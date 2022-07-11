متى تنتهى تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022؟.. والصيغة الصحيحة للتكبير

يحل اليوم الإثنين، ثالث أيام التشريق لعيد الأضحى، حيث ارتفعت عمليات البحث عن موعد انتهاء تكبيرات العيد، واتفاقًا مع قوله تعالى: «لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ»، ووفقًا للفقهاء فإن الأيام المعلومات هي أيام العشرة، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة، لذا فإن التكبيرات تبدأ من من أول رؤية هلال ذى الحجة إلى آخر أيام التشريق وهو رابع أيام العيد.

أنواع تكبيرات عيد الأضحى

والتكبيرات نوعان بحسب جمهور الفقهاء، مطلق ومقيد، ويعرف المقيد من التكبيرات يكون دبر الصلوات، من صلاة الصبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والمطلق في جميع الأوقات ولا يخص بمكان، فيكبر في كل مكان وحال خلال الأيام الأولى من عرفات وعيد الأضحى ونحو ذلك، وزمنه من أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات).

ماهي الأيام التي تردد فيها التكبيرات؟

تُردد التكبيرات في الأيام المعلومات وهي الأيام العشرة، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وقال القرطبي: (وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق، وهو قول الجمهور).

ما هي صيغة تكبيرات عيد الأضحى الصحيحة؟

وهناك عدة صيغ لتكبيرات عيد الأضحى المبارك ومنها "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

ولم يرد في صيغة التكبير شىء بخصوصه فى السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُم"(البقرة: 185)، والْمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشَّرع.