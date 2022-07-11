إصابة شخصين في تصادم «توك توك» و«تروسيكل» بالبحيرة

أصيب شخصان إصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين (توك توك وتروسيكل)، بأحد الطرق الفرعية في مركز الدلنجات بالبحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى الدلنجات العام "حسين ا. ح" 38 سنة مصاب بجرح رضي بالساق الآيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و"يوسف س. ح" 13 سنة مصاب جرح تهتك بالجانب الخلف بالساعد الأيمن وتهتك بعضلات الساق، وذلك إثر وقوع تصادم دراجتين بخارتين "موتسكل وتوكتوك" بطريق الحدادين ـ الدلنجات.

وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة حتى تمام تعافيهما، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.