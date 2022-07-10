المفتي يؤكد حرص مصر والسعودية على تصدير الخطاب الديني المعتدل

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، حرص مصر والسعودية على تصدير الخطاب الديني المعتدل الوسطي؛ لتجفيف الصورة السلبية لما يطلق عليها "إسلاموفوبيا"، والتخفيف من هذه الصورة فى الخارج.

وقال - خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم بمقر الوزارة بمشعر منى -:" إن الوزير عبد اللطيف آل شيخ يبذل جهدًا كبيرًا فى هذا الصدد، وكذلك نحن فى مصر، نبذل جهد كبير فى هذا الاتجاه".

وأشار علام إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تتلون حسب مصالحها السياسية، مشيرا إلى أن من يظن أن الحرب مع هذه الجماعات المتطرفة انتهت، فهو مخطئ، خاصة وأن كتائبهم الإلكترونية مستمرة فى حملات التشكيك والتضليل لما تقوم به القيادة السياسية فى مصر من إنجازات غير مسبوقة.

وهنأ مفتى الديار المصرية، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، بالنجاح الذى شهده موسم الحج العام فى جميع المناسك، وما تميز به من سهولة ويسر على ضيوف الرحمن غير مسبوقة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد أكد قوة العلاقات السعودية المصرية، مشددا على وجود توافق في الرؤى للتصدي لمسيسي الإسلام.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، تقوم بنشر الوسطية والاعتدال، وسط توافق في الرؤى مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، بما يوافق القرآن الكريم و السنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة العربية السعودية لعلماء مصر، و ما يكنه أيضاً العلماء المصريين من احترام لعلماء المملكة.