الأحد 10 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواطن يطعن شابًا بسكين أمام استاد المصرى ببورسعيد

طعن
طعن
ads

أقدم أحد المواطنين على طعن شاب في صدره مستخدما سكين أمام أرض استاد النادى المصري، وتم نقله للمستشفى وجار البحث عن المتهم وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد محمد أحمد السيد المصرى، 19 عاما، مصاب بجرح طعنى فى الصدر، بادعاء الاعتداء عليه بسلاح أبيض أمام أرض استاد النادي المصري.

حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، كما يجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

مستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل المصرى التأمين الصحي محافظة بورسعيد النيابة العامة الإسعاف إتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

مواطن يطعن شابًا بسكين أمام استاد المصرى ببورسعيد

الكاتبة صفاء البيلى: بداياتى كانت مع المسرح الشعرى.. و«المونودراما» أقرب الأشكال إلى قلبى (حوار)

85% متوسط إشغالات فنادق شرم الشيخ في عيد الأضحى

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

ماجد حبته

يوليو أسود سريلانكى جديد

جمال-أسعد

الحوار والدولة المدنية

محمد العسيري

مكتبة «الأسرة الجديدة».. هدية العيد لأطفال مصر

عبدالوهاب داود

منازل "الفتة".. وأخواتها وأصولها والذي منه

لواء. محسن الفحام

ويبقى العيد.. عيدًا

لواء.حمدى البطران

سلاطين باشا والمهدي

محمد عبدالعزيز يكتب: أنا بحب إخواتى أوى

صور

القناطر الخيرية: العيد فرحة

«خضرة حديقة الأزهر» تلطّف أجواء ثانى أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان في ثاني أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

«رؤية مستقبلية للشرق الأوسط».. ماذا يريد الرئيس الأمريكى من زيارته لإسرائيل؟