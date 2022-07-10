مواطن يطعن شابًا بسكين أمام استاد المصرى ببورسعيد

أقدم أحد المواطنين على طعن شاب في صدره مستخدما سكين أمام أرض استاد النادى المصري، وتم نقله للمستشفى وجار البحث عن المتهم وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد محمد أحمد السيد المصرى، 19 عاما، مصاب بجرح طعنى فى الصدر، بادعاء الاعتداء عليه بسلاح أبيض أمام أرض استاد النادي المصري.

حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، كما يجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.