«التعليم»: فتح باب الالتحاق بـ5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

حتى 20 يوليو الجاري

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فتح باب الالتحاق لحملة الشهادة الإعدادية في خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية للمرة الأولي في مصر، بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وعدد من الشركاء من قطاعي الأعمال العام والخاص، يأتي انطلاقا من جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والمهني والتقني للارتقاء بجودة برامج ومؤسسات ومخرجات العملية التعليمية.

وأوضح «مجاهد»- في تصريح اليوم الأحد- أنه سيتم غلق باب الالتحاق بتلك المدارس يوم 20 يوليو الجاري، مُشيرًا إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت فتح باب التقديم للطلاب من حملة الشهادة الإعدادية على المنصة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف أن المدارس الخمس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى من نوعها في التعليم الفني بخمس محافظات، وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).

وبين أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بهذه المدارس اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد (2022 - 2023)، منوهًا بأن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي نموذج يتبع أحدث معايير الجودة العالمية من حيث تصميم المقررات الدراسية الخاصة بالمدرسة، والتي تعتمد على تطبيق مناهج دراسية مبنية على نظام الجدارات المرتبطة باحتياجات الصناعة ومتطلبات الاعتماد الدولي لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة منظومة وبرامج ومخرجات التعليم الفني في مصر.

وعن إجراءات التقديم، قال الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة إن التقديم للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يتم إلكترونياً من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتسجيل بالبريد الإلكتروني الموحد أو الشخصي الخاص بالطالب أو رقم هاتفه المحمول، واستيفاء باقي البيانات المطلوبة، واختيار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تحت النظام التعليمي المناسب للطالب، والموقع الإلكتروني لتسجيل الطلاب هو: (https://dualedu.moe.gov.eg/login).

ونوه بأن الدراسة في المدارس الدولية الخمسة للتكنولوجيا التطبيقية مجانية شأنها شأن المدارس الرسمية التابعة للوزارة، موضحًا أنه للاطلاع على شروط التقديم للمدرسة والقبول وتفاصيل إضافية حول هذه المدارس يمكن الدخول على الرابط التالي: (blob:https://web.whatsapp.com/72b1cffc-3f98-48d0-8f32-64cb47dfe732).

حيث يشمل خطوات التقديم على المنصة الإلكترونية، كما أنه تم إطلاق موقع دليل المدارس: (blob:https://web.whatsapp.com/72b1cffc-3f98-48d0-8f32-64cb47dfe732).

