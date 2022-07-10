أغنية غلبان لأصالة تتصدر محركات البحث وتتخطى المليون مشاهدة

تصدرت أصالة محركات البحث على جوجل، بعد أن تخطت أغنية "غلبان" والتي تعد أحدث أغاني المطربة أصالة، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد طرحها بـ24 ساعة فقط على موقع يوتيوب، حيث تعد أغنية غلبان من تأليف منة القيعي، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، ومن توزيع أحمد طارق يحيى.

وإليكم كلمات أغنية "غلبان".

غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان

غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان

فاكرنا زي زمان غلبان اوي غلبان

لا ده فاته وفاته رميناه بماضيه وحكاياته

ده فاكر دمعنا هنا على خدنا

يا تهيؤاته

ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك

قال وفي عرض رجوعه

فاكر موضوعه وشغلتنا حياته

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

بابنا مايتسابش موارب احنا بنقفل ع الشاريين

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

بابنا ما يتسابش موارب أحنا بنقفل على الشاريين

حوالينا كتير من جوه بجد جميلة

ناس حقيقية وشارية وصافية النية ومتبتين

دول أولى بخيرنا ولا ثانية رضيوا بغيرنا

على حلونا مرنا قاعدين هنا هنا ومربعين

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

من جانب آخر، تمارس المطربة أصالة نصري حالة من النشاط الفني مؤخرًا، حيث انتهت من العديد من أحدث أغانيها، كما أنها تحرص على المشاركة بالحفلات في مختلف البلاد.

جدير بالذكر أن الفنانة أصالة حرصت على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى، أمس السبت، مؤكدة أنها تعيش حالة استثنائية بسبب الموسيقى وخصوصًا عندما تكون رفقة محبيها في حفلاتها.

وكانت أصالة قد شاركت متابعيها مقطع فيديو من حفلها الأخير في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين وكل عيد واحنا للمحبة أقرب وعيدكم سعيد أينما كنتم.. وهذه الحفلة كنت سعيدة فيها وطايرة مع الموسيقى ومعكم واليوم هكون على تلفزيون دبي من حفلتي الأخيرة وبعيش حالة استثنائية لما بغني وأعمل حفلة حلوة وبالنسبة لي عيد.. ومعكم عيدي كل مرة أحلى بسبب محبتكم".