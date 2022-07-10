أرقام هامة في المسيرة الاحترافية لللاعبة التونسية أنس جابر

خسرت التونسية أنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2022 أمام يلينا ريباكينا من كازاخستان المصنفة 23 عالميا، بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة، عصر أمس السبت.

وتقدمت أنس جابر في المجموعة الأولى بنتيجة (6-3) قبل أن تخسر الثانية بنتيجة (6-2) والثالثة بنتيجة 6-2 أيضا، لتخسر اللاعبة التونسية لقب بطولة ويمبلدون للتنس.

وترصد «الدستور» رحلة أنس جابر الاحترافية.

البداية في رابطة محترفات التنس

بدأت أنس جابر اللعب في منافسات رابطة محترفات التنس في عام 2008 عن عمر يناهز 14 عامًا، وفي أكتوبر 2009، احتلت المركز الثاني في كل من الفردي والزوجي في بطولة بقيمة 10 آلاف دولار في المنستير بالقرب على مسقط رأسها، وخسرت أمام إليز تامالا في كلا الحدثين.

فازت أنس جابر بأول لقب لها عند مستوى 10 آلاف دولار في الفردي مايو 2010 في أنطاليا، تركيا، ثم فازت بأحداث الفردي والزوجي في بطولة أخرى بقيمة 10 آلاف دولار في الدار البيضاء بالمغرب بعد شهرين، بعد إجراء عملية جراحية في معصمها الأيسر في نهاية العام وفوزها بلقب جراند سلام للناشئين، صعدت أنس جابر إلى مستويات 25 ألف دولار و50 ألف دولار في صيف عام 2011.

ظهرت أنس جابر لأول مرة في سحب رابطة محترفات التنس الرئيسي في سن السابعة عشر كبطاقة دعوة في بطولة قطر المفتوحة للتنس في فبراير 2012، حيث خسرت أول مباراة لها في مسيرتها أمام المصنفة 103 فيرجيني رازانو في ثلاث مجموعات، كما حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات في بطولة دبي للتنس في الأسبوع التالي.

على الرغم من أنها لم تتأهل إلا أنها هزمت المصنفة 33 عالمياً تشينج جي، بترتيب 1169، لم تحقق أنس جابر نجاحًا كبيرًا في البطولات الكبرى لكرة المضرب في عام 2012، حيث وصلت إلى نهائي واحد فقط، والذي جاء في الفردي وكان الأول لها بمستوى 25 ألف دولار.

كما دخلت أنس جابر التصفيات في دورة فرنسا المفتوحة 2012، لكنها فازت بمباراة واحدة فقط، أنهت أنس جابر العام في المرتبة 260 عالميا.

الثبات في ترتيب الـ 200

بعد بداية بطيئة في عام 2013، فازت أنس جابر بأول لقب لها بقيمة 25 ألف دولار في أبريل 2013 في تونس، ثم فازت بعد ذلك بلقبين متتاليين بقيمة 50 ألف دولار على أن صوفي ميستاتش في اليابان في مايو لجعلها ضمن أفضل 200 لاعبة محترة لأول مرة.

في يوليو، لعبت جابر في قرعة رابطة محترفات التنس الثانية لها في كأس باكو، هزمت المصنفة الأولى والمدافعة عن اللقب والمصنفة 37 عالميا بوجانا يوفانوفسكي، في الدور الثاني قبل أن تخسر في الدور ربع النهائي أمام ماجدا لينيت.

دخلت المنافسات التأهيلية في ويمبلدون وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وخسرت مباراتها الافتتاحية في كلا الحدثين.

فازت بلقبها الثالث بقيمة 50 ألف دولار في بطولة تحدي ساغينيه في كندا ضد منافستها كوكو فانديواغ، صعدت أنس جابر للمركز 139 لأول مرة. بقيت أنس جابر في ترتيب أفضل 200 لاعبة تنس محترفة خلال معظم السنوات الثلاث التالية، لكنها لم تتمكن من دخول ترتيب أفضل 100 لاعبة، حيث وصلت إلى أفضل تصنيف مهني وهو رقم 118 في عام 2015.

واصلت اللعب فيما بين منافسات رابطة محترفات التنس والبطولات الكبرى لكرة المضرب، لكنها لعبت بشكل أساسي على مستوى رابطة محترفات التنس.

جاء لقبها الوحيد في رابطة محترفات التنس في 2014 في حدث بقيمة 25 ألف دولار في تونس، ولم تفز بأي ألقاب في عام 2015. وقد احتلت المركز الثاني مرتين في عام 2014، وكانت النتيجة ذات المستوى الأعلى عند 50 ألف دولار في بطولة نانت أتلانتيك المفتوحة لكاتشينا سينياكوفا.

بعد خسارتها في تصفيات بطولة فرنسا المفتوحة وويمبلدون، تأهلت أنس جابر لسحبين رئيسيين من البطولات الكبرى لكرة المضرب على التوالي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2014 وبطولة أستراليا المفتوحة 2015.

خسرت مباراتها الافتتاحية في كلتا البطولتين أمام المصنفة 19 أندريا بيتكوفيتش وفيرا زفوناريفا على التوالي.

مع عدم وجود ألقاب أو نهائيات أو أدوار نصف نهائي في عام 2015، تراجع ترتيبها في نهاية العام إلى المركز 210.

استعادت أنس جابر تحقيقها للألقاب بالفوز بلقبين بقيمة 25 ألف دولار في يناير 2016، وساعدها الفوز بلقب 50 ألف دولار في كأس نانا في تونس في العودة إلى قائمة أفضل 200 لقب طوال بقية الموسم باستثناء أسبوع واحد.

ومع ذلك فقد خسرت في التصفيات في كل من ويمبلدون وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة ولم يكن لديها نصف موسم ثانٍ قوي، وأنهت العام في المركز 193.

الظهور الأول في الـ 100 الأوائل

شاركت أنس جابر في جميع أحداث الفردي في البطولات الكبرى لكرة المضرب في عام 2017 لأول مرة، بعد الخسارة في الجولة الأخيرة من التصفيات في بطولة أستراليا المفتوحة، وصلت إلى القرعة الرئيسية لبطولة فرنسا المفتوحة باعتبارها خاسرة محظوظة، وإلى السحب الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة كمؤهلة وسحب أمريكا المفتوحة الرئيسي بقبول مباشر.

بدأت أنس جابر في استعادة التصنيف العالمي في المستوى الأول من بطولة دبي للتنس، حيث تأهلت للسحب الرئيسي وأقصت صاحبة المرتبة 22 عالميًا أنستازيا بافليوتشينكوفا في الجولة الأولى، هذه النتيجة نقلتها من المرتبة 171 إلى المرتبة 137 بعد نجاح معتدل عند مستوى 60 ألف دولار، جاء اختراق أنس جابر الكبير التالي في بطولة فرنسا المفتوحة. باعتبارها خاسرة محظوظة، فازت في مباراتين رئيسيتين بما في ذلك مفاجأة الفوز على المصنفة السابعة عالميا دومينيكا سيبولكوفا في الجولة الثانية لتحقق أول فوز لها على لاعبة من بين العشرة الأوائل.

وخسرت في الجولة الثالثة أمام تيميا باشينسكي في نهاية شهر يوليو ظهرت لأول مرة في قائمة أفضل 100 لاعبة تنس محترفة.

كان فوزها الوحيد في مباراة القرعة الرئيسية الأخرى في البطولات الكبرى لكرة المضرب هذا العام هو فوزها في الجولة الأولى على المتأهلة ببطاقة الدعوة الأمريكية بريان مينور، في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، مما عزز مكانتها في قائمة أفضل 100 لاعبة محترفة لبقية العام.

وتراجعت أنس جابر من تصنيف أفضل 100 لاعبة تنس محترفة في فبراير 2018، ولم تفز بأول مباراة لها في العام حتى وصلت إلى ربع النهائي في بطولة سبيس كوست برو للتنس الكلاسيكية بقيمة 60 ألف دولار في أبريل.

وبعد أن خسرت أنس جابر في تصفيات دورة رولان غاروس الدولية، تراجعت إلى المرتبة 180 في العالم، استعادت أنس جابر بعض نقاط تصنيفها عندما فازت بأول لقب لها بقيمة 100 ألف دولار في كأس الاتحاد الدولي لمانشستر، مما أعادها إلى المركز 133، بهذا اللقب حصلت أيضًا على بطاقة دعوة في القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون.

حققت أنس فوزها الوحيد في إحدى المباريات الكبرى في البطولات الكبرى لكرة المضرب هذا العام في ويمبلدون على فيكتوريا غولوبيتش، التي هزمتها للمرة الثالثة في غضون شهر.

أنهت أنس جابر موسمها بأفضل نتيجة في حياتها المهنية حتى تلك اللحظة، كمتأهلة للدرجة الأولى من كأس الكرملين، واحتلت المركز الثاني ضد صاحبة المركز 14 داريا كاساتكينا.

وهزمت ثلاثة من أفضل 25 لاعبًا في البطولة، بما في ذلك المصنفة رقم 8 سلون ستيفنز ورقم 11 أناستازيا سيفاستوفا، بهذه النتائج عادت إلى قائمة أفضل 100 لاعبة تنس محترفة محققة أفضل ترتيب في مسيرتها المهنية وهي رقم 62 عالميا.

2019 وربع نهائي أمريكا المفتوحة

لعبت أنس جابر جميع التصفيات الرئيسية في البطولات الكبرى لكرة المضرب لأول مرة في عام 2019، وظلت في قائمة أفضل 100 لاعبة تنس محترفة. خسرت في الدور الأول في أول ثلاث بطولات جراند سلام لهذا الموسم، ولم تفز بمباريات متعددة في جدول المباريات الرئيسي في أي بطولة إلا بعد بطولة فرنسا المفتوحة في مايو.

كانت أنس جابر أفضل في النصف الثاني من الموسم، ووصلت إلى الدور النصف النهائي على مستوى بطولة إيستبورن الدولية، حيث هزمت خصمتها على أرضها والمصنفة 19 عالميًا جوانا كونتا. لكن أنس انسحبت قبل الدور نصف النهائي بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، جاءت النتيجة الكبيرة التالية لأنس جابر في بطولة أمريكا المفتوحة حيث هزمت المصنفة 27 عالميا كارولين غارسيا ثم أليكساندرا ساسنوفيتش لتصل إلى الدور الثالث في بطولة جراند سلام للمرة الثانية في مسيرتها.

وخسرت مباراة متقاربة من ثلاث مجموعات أمام المصنفة الثالثة عالميا كارولينا بليسكوفا في الجولة الثالثة، ومع ذلك حققت أفضل مرتبة في مسيرتها وهي المركز 51، كانت البطولة الأخرى الوحيدة في العام التي فازت فيها أنس جابر بعدة مباريات في التصفيات الرئيسية كانت بطولة تيانجين المفتوحة في أكتوبر حيث هزمت ثلاثة لاعبين بما في ذلك المصنفة 36 يوليا بوتنتسيفا قبل أن تخسر أمام ريبيكا بيترسون في ثاني مباريات النصف النهائي لها هذا العام.

مشاركات في البطولات التاريخية لكرة المضرب

حققت أنس جابر إنجازًا كبيرًا في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2020، فبعد هزيمة كونتا وكارولين غارسيا في الجولتين الأوليتين، هزمت كارولين فوزنياكي في ثلاث مجموعات في المباراة الأخيرة في مسيرة فوزنياكي.

هزمت أنس جابر اللاعبة الرابعة على التوالي من أفضل 50 لاعبة وهي وانغ كيانغ قبل أن تخسر أمام البطلة النهائية صوفيا كينين في الربع النهائي، وبهذه النتيجة، ظهرت لأول مرة في قائمة أفضل 50 لاعبة تنس محترفة بعد البطولة، كما أصبحت أول امرأة عربية وأفريقية تصل إلى ربع نهائي البطولات الكبرى لكرة المضرب، في الشهر التالي، واصلت جابر تقدمها بعد حصولها على بطاقتي دعوة هامتين في بطولتين في الشرق الأوسط.

حصلت على نقطة مباراة ضد المصنفة الثانية سيمونا هاليب في الجولة الثانية من بطولة دبي للتنس والتي خسرتها بعد ذلك، ثم وصلت إلى ربع النهائي في بطولة قطر المفتوحة للتنس، حيث هزمت المصنفة الثالثة عالمياً كارولينا بلسكوفا، في الدور الثالث، في 26 أغسطس 2020 حققت أنس جابر إنجاز تاريخي بصعودها للمركز 31 في ترتيب رابطة محترفات التنس.