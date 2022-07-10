أنس جابر.. احتفالات بـ«فخر العرب فى التنس» رغم خسارة «النهائى»

خسرت التونسية أنس جابر، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2022 أمام يلينا ريباكينا من كازاخستان المصنفة 23 عالميًا، بنيتجة مجموعتين مقابل واحدة، أمس السبت.

وتقدمت أنس جابر في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تخسر الثانية بنتيجة 6-2، والثالثة بنتيجة 6-2 أيضًا، لتخسر اللاعبة التونسية لقب بطولة ويمبلدون للتنس.

بدايات اللاعبة الشهيرة أنس جابر

ولدت أنس جابر في 28 أغسطس 1994 لأبوين هما سميرة ورضا جابر في قصر هلال، مدينة تابعة ولاية المنستير، ولديها شقيقان كبيران حاتم ومروان وأخت كبرى ياسمين.

لعبت والدتها التنس بشكل هاوي وعرفتها على الرياضة في سن الثالثة، أما أنس جابر فقد تدربت تحت قيادة المدرب نبيل مليكة لمدة عشر سنوات من سن الرابعة إلى الثالثة عشرة، وبدأت في الأصل العمل معه في مركز ترويج التنس في مدرستها.

وفي العاشرة من عمرها، لم يكن في ناديها ملاعب تنس، وكان بإمكانها التدرُّب فقط في ملاعب الفنادق القريبة، وفي الثانية عشرة من عمرها، انتقلت جابر إلى العاصمة تونس للتدرب في المعهد الرياضي بالمنزه، وهي مدرسة ثانوية رياضية وطنية للرياضيين الصاعدين في البلاد، حيث مكثت لعدة سنوات، كما تدربت لاحقًا في بلجيكا وفرنسا بدءًا من سن 16 عامًا.

بدأت أنس جابر اللعب في رابطة التنس للشباب في أغسطس 2007 في أسبوع عيد ميلادها الثالث عشر مع نور عباس، وفازت بلقبها الزوجي في مشاركتها الأولى في بطولة لبنان المفتوحة للتنس، وهزمت نور عباس لتفوز بأول لقب فردي لها من الدرجة الخامسة في يناير 2009 في بطولة الفجيرة للتنس للناشئين في الإمارات العربية المتحدة، حيث فازت أيضًا بلقب زوجي آخر مع نور عباس.

أول مشاركة في بطولة الجراند سلام

في وقت لاحق من العام 2009، بدأت أنس جابر في تحقيق المزيد من النجاح في بطولات عالية المستوى، حيث احتلت المركز الثاني في بطولة المغرب الدولية للناشئين من الدرجة الثانية وفازت ببطولة سماش الدولية للناشئين من الدرجة الثانية في مصر، كلاهما فردي.

ظهرت أنس جابر لأول مرة في البطولات الكبرى لكرة المضرب «الجراند سلام» للناشئين في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2009، وخسرت مباراتها الافتتاحية أمام لورا روبسون.

بدأت أنس جابر في تحقيق نتائج قوية في البطولات الكبرى لكرة المضرب وأحداث أخرى من الدرجة الأولى في مايو 2010، في حدث زوجي في كأس بونفيجليو، دخلت في شراكة مع شارلين سيتيون للوصول إلى الدور نصف النهائي.

بعد أسبوعين لعبت أنس جابر في بطولة فرنسا المفتوحة وفازت على المصنفة الثالثة إيرينا خروماتشيفا في الدور نصف النهائي قبل أن تنهي مشاركتها في المركز الثاني أمام يلينا سفيتولينا.

كما أدت أنس جابر أداءً جيدًا في بطولة ويمبلدون 2010، حيث وصلت إلى ربع النهائي الفردي والدور نصف النهائي في الزوجي، وخسرت أمام يوليا بوتنتسيفا في الفردي، وخروماتشيفا وسفيتولينا في الزوجي إلى جانب مونيكا بويغ. هزمت بوتينتسيفا جابر مرة أخرى في بطولة أمريكا المفتوحة 2010.

دخلت أنس جابر في حدث الزوجي مع بوتينتسيفا وخسرت في ربع النهائي أمام خروماتشيفا مرة أخرى والتي شاركت مع داريا غافريلوفا.

بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، كانت جابر قد أجرت عملية جراحية في معصمها في نوفمبر مما أبعدها عن الملاعب لمدة خمسة أشهر حتى أبريل 2011.

أول لقب في بطولات الجراند سلام

كان آخر حدثين فرديين في مسيرة أنس جابر للناشئين هما دورة فرنسا المفتوحة 2011 وبطولة ويمبلدون 2011، في دورة رولان غاروس فازت بلقبها الوحيد للناشئين في البطولات الأربع الكبرى لتصبح أول امرأة من العالم العربي وإفريقيا تفوز ببطولة جراند سلام للناشئين.

بصفتها المصنفة التاسعة، هزمت أنس جابر بشكل غير متوقع المصنفة الأولى داريا غافريلوفا في ربع النهائي، والمصنفة الثالثة كارولين غارسيا في الدور نصف النهائي، ثم المصنفة الخامسة مونيكا بويغ في النهائي.

ساعدها هذا اللقب في الصعود إلى المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي للناشئين، كما أصبحت أول فتاة عربية وإفريقية تفوز بلقب فردي للناشئين في البطولات الكبرى لكرة المضرب "الجراند سلام" في التاريخ، وأول فتاة ناشئة بشكل عام منذ أن فاز إسماعيل الشافعي بلقب ويمبلدون للشباب عام 1964.

شاركت أنس جابر أيضًا في حدث الزوجي في روهامبتون الدولي للصف الأول من الدرجة الأولى، وفازت به أثناء مشاركتها مع أشلي بارتي.