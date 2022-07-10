الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابات في تصادم ببني سويف

إصابات
إصابات
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وقع حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك أعلى كوبري الواسطى شمال محافظة بنى سويف أدى إلى إصابة 4 سيدات، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم دراجة بخارية مع توك توك أعلى كوبري الواسطى شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 4 سيدات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لنقلهن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قامت سيارات الاسعاف بنقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية لهن تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تصادم دراجة بخارية توك توك محافظة بني سويف المستشفى

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