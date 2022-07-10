ماس كهربائى يشعل حريق فى حوش بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، على حريق بحوش بدائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج دون حدوث إصابات بشربة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز بنشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك لربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده “دون حدوث إصابات”.

تم استجواب مالكة الحوش أفادت بمضمون ما جاء بالتحريات وأرجعت أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافت احتراق كمية من البوص ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.