الأحد 10 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى يشعل حريق فى حوش بسوهاج

حريق
حريق
ads

سيطرت  قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، على حريق بحوش بدائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج دون حدوث إصابات بشربة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج،  بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز بنشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك  لربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة  إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده “دون حدوث إصابات”.

تم استجواب مالكة الحوش أفادت بمضمون ما جاء بالتحريات وأرجعت أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافت احتراق كمية من البوص ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية سوهاج حريق مركز شرطة جهينة ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«هددنى هيولع فيا».. آمال أبوالمجد تتحدث لـ«الدستور» عن أزمتها مع زوجها

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

أفضل صور ورسائل التهاني للأحباب بعيد الأضحى عام 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

توفيق الحكيم النخبة والجماهير

ماجد حبته

يوبيل الـ«CIA» الماسى

مؤمن المحمدي

سمير رجب ومحمود الخطيب

د. منى حلمى

تجليات فقه «القفة» لذبح نساء الأمة

حسين دعسة

استقالة واغتيال.. صيف سياسي حار

صفاء النجار

غطاء الرأس من التمييز الطبقى إلى الشعار السياسى

د. بهي الدين مرسي

لذة الفشل.. رؤية خارج الصندوق

أحمد سعد زايد

كيفية تفعيل الأقليات العربية بالغرب؟

صور

ممشى أهل مصر

احتفالات عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا

«رؤية مستقبلية للشرق الأوسط».. ماذا يريد الرئيس الأمريكى من زيارته لإسرائيل؟