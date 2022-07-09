الاستعلام عن حالة 6 مصابين في حادثي مرور بمركزي إدكو وكفر الدوار

استعلمت جهات التحقيق عن حالة 6 أشخاص مصابين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي سير بمركزي إدكو وكفر الدوار في البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك أمام قرية الزهور التابعة لمركز إدكو.

وأسفر الحادث عن إصابة “إبراهيم. م. خ” 12 سنة و"محمود. م. ا" 11 سنة و"محمد. ك. ا" 40 سنة.

كما تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوكتوك أمام قرية زاوية عبود كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة “فايز. ف. ش” 40 سنة و"محمد. ا" 30 سنة، و"محمد. ا. م" 34 سنة.

وتم إجراء الفحوصات والرعاية اللازمة للمصابين حتى إتمام تعافيهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.